CLUBNIEUWS. Defour in de basis bij gehavend Antwerp? Blessures bij Zulte Waregem

Na Club Brugge-Zulte Waregem (1-1) van gisteren , wordt vandaag de tweede halve finale in de Croky Cup gespeeld. Antwerp treedt echter niet op volle sterkte aan tegen Kortrijk. Bij de overige ploegen uit 1A vielen er vooral blessurenieuws en transfergeruchten te sprokkelen. Uw clubnieuws van de dag.

Antwerp treedt door de schorsingen van Buta en Hoedt niet op volle sterkte aan tegen Kortrijk, maar De Laet kan rechtsback spelen en Juklerod linksback. Centraal wordt het kiezen tussen Seck en Hongla, die sinds de stage punten gescoord heeft bij Bölöni en ook op Cercle op die positie inviel. Daarnaast is de vraag: mag Steven Defour dit keer wél starten op het middenveld? Hij staat te popelen om zich te tonen, maar aangezien Haroun zondag tegen Zulte Waregem geschorst is en Defour in die wedstrijd dus al zeker nodig is, zou Bölöni ervoor kunnen kiezen om nu opnieuw met De Sart en Haroun te spelen.

De bezoekers moeten Brendan ­Hines-Ike missen door een spierblessure. Vanderhaeghe heeft met Tuta, Kovacevic en Derijck nog drie fitte centrale verdedigers over. Die eerste is een zekerheid, het tweede plaatsje lijkt voor Derijck – pas overgekomen van AA Gent – weggelegd.(dvd, dige, gco)

ZULTE WAREGEM. Seck en Pletinckx vallen geblesseerd uit

Zulte Waregem-coach Francky Dury betaalde in Brugge een prijs voor de goede uitgangspositie. Ewoud Pletinckx herviel met een hamstringblessure. Hij vreest voor een scheurtje en een paar weken onbeschikbaarheid. Ibrahima Seck liep een heupblessure op. (kv)

CERCLE BRUGGE. Vandaag oefenmatch tegen Mandel United

Er werd opnieuw in twee groepen getraind. Omdat Club Brugge gisteren voor de beker speelde, kon Cercle vanaf 15 uur niet meer in het stadion terecht en trainde men in de namiddag op kunstgras in Varsenare. Vanavond speelt Cercle om 20 uur een oefenmatch in de kooi in het Jan Breydelstadion tegen Mandel uit tweede amateur. (kv)

AA GENT. Smith schermt met buitenlandse interesse

Eric Smith, de 23-jarige Zweedse middenvelder van AA Gent, die voor Nieuwjaar op huurbasis aan de slag was bij het Noorse Tromsø, geniet de interesse van verschillende clubs. Zo volgen het Deense Brøndby, de Duitse tweedeklasser St Pauli en de Zweedse clubs Norrköping en Göteborg vol interesse de situatie van de centrale middenvelder, die na zijn terugkeer uit Tromsø met de Buffalo’s op winterstage trok naar het Spaanse Oliva. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Foulon traint individueel

Daam Foulon traint nog steeds individueel bij Waasland-Beveren. Wanneer de linksachter weer aansluit bij de groepstrainingen, is voorlopig nog onduidelijk. Hij ondervindt nog steeds last van de kuit. Voor het overige tekende iedereen – op de langdurig geblesseerde Dhauholou na – gisteren present op training. Na de opwarming verdween de voltallige spelersgroep naar het A-plein voor een wedstrijdje. (whb)

RC GENK. Eboué traint al mee

Opvallende aanwezige gisteren op de namiddagtraining was de 22-jarige Ivoriaan Eboué Kouassi. Dat wijst erop dat de deal tussen Celtic en Genk over een transfer van de middenvelder zo goed als beklonken is. Wellicht wordt hij gehuurd tot het einde van het seizoen met een aankoopoptie. Racing was enkele jaren geleden al geïnteresseerd in de middenvelder, die in Glasgow uit beeld verdween na een knieblessure in 2018. De gesprekken lopen, de speler werd intussen al wel uitgebreid medisch getest. (mg)

KV MECHELEN. Bandé naar Zwitserse hekkensluiter

Hassane Bandé, de 21-jarige Burkinees die twee seizoenen geleden potten brak bij KV Mechelen en toen een transfer naar Ajax versierde, zet zijn carrière verder in Zwitserland. Ajax stalt de aanvaller een half seizoen bij degradatiekandidaat FC Thun. Bandé is al even hersteld van een zware blessure, maar kon voorlopig nog niet verrassen in Amsterdam – hij speelde er nog geen minuut. Ook bij de beloften kon hij zich niet doorzetten.(tsfn)

STVV. Buya in Zweden voor paperassen

De Kanaries trainden woensdag één keer met het zicht op de uitmatch in Moeskroen van zaterdag. Dezelfde spelers blijven verder revalideren: Garcia, De Ridder, Teixeira en De Smet. De Petter revalideert voorlopig in zijn thuishaven, hij blijft op de sukkel met de geopereerde enkel. Spits Mohamed Buya Turay reisde zelf af naar Zweden om zijn papierwerk in orde te krijgen. Zijn visum is niet het probleem, wel de werkvergunning, die hem in staat moet stellen te trainen en te spelen.(gus)