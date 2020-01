Onderzoek naar crash van Boeing werd gemanipuleerd

Boeing heeft meer schuld aan de crash op Schiphol in 2009 dan tot nu toe gedacht werd. Dat schrijft The New York Times. Het onderzoek naar de crash van een Boeing 737 van Turkish Airlines, waarbij 9 van de 135 inzittenden om het leven kwamen, werd onder Amerikaanse druk afgezwakt zodat het leek alsof de crash te voorkomen was geweest als het personeel aan boord beter had gereageerd.

Maar eigenlijk vertoonde het vliegtuig ernstige mankementen. Boeing slaagde er door druk te zetten in om die onder de mat te vegen. Volgens de Times zijn die mankementen te vergelijken met de problemen waardoor de Boeing 737 MAX vorig jaar tweemaal in vijf maanden neerstortte, met in totaal 346 doden als gevolg. De krant concludeert dan ook dat de crashes in Indonesië en Ethiopië vermeden hadden kunnen worden als de vliegtuigbouwer zich in orde had moeten stellen na de crash in Amsterdam. (gjs)