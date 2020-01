Al 17 doden door coronavirus

Het aantal doden door het coronavirus, een zeer besmettelijke en levensgevaarlijke longziekte, is in China bijna verdubbeld tot zeventien. Chinese autoriteiten spreken ook van 470 besmettingen, verspreid over het land. De vrees bestaat dat het aantal de komende dagen nog fors zal toenemen en dat het virus zich over het hele land zal verspreiden door de viering van het Chinees Nieuwjaar. Intussen is de ziekte ook al vastgesteld ver over de landsgrenzen van China heen. In Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en de Verenigde Staten. Omdat het virus zo besmettelijk is, nemen steeds meer landen maatregelen. Passagiers die afgereisd zijn in de zwaarst getroffen provincie worden bijvoorbeeld al extra gescreend op verschillende luchthavens in de hele wereld. (thv)