Airbnb verloot valentijnsnacht in huis van Julia

Unieke valentijnswedstrijd van Airbnb. Het bedrijf verloot een nacht in het huis van Shakespeare’s Julia aan een verliefd koppel. Tegenwoordig dient het huis in het Italiaanse Verona als museum en is het een internationaal symbool van de eeuwige liefde. Maar voor de wedstrijd wordt Casa di Gulietta voor een dag en een nacht opnieuw een gewoon huis. Voor het eerst in bijna honderd jaar tijd is dat. Je mag er slapen in het bed dat in de verfilming van het verhaal door Romeo en Julia werd gebruikt en helpen liefdesbrieven te beantwoorden die uit heel de wereld aan Julia worden gericht.

Een liefdesbrief speelt ook een belangrijke rol in deze wedstrijd. Want Airbnb vraagt aan de deelnemers hun liefdesverhaal neer te schrijven en te vertellen waarom ze het perfecte koppel zijn om de romantische overnachting te winnen. (thv)