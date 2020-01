Maatpak nodig? Busje komt zo!

Als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg wel naar Mozes. Zoiets moet Rutger Vlaming – ondanks zijn familienaam een rasechte Nederlander – gedacht hebben toen hij Suittruck oprichtte, de kleermaker op vier wielen.

Vlaming doorkruist inmiddels twee jaar Nederland met zijn Suittruck. “We komen bij de klant voorrijden op het werk of op afspraak ook bij hem thuis om een pak aan te meten dat hem perfect zit”, zegt Vlaming, die op het idee kwam na een bezoek aan een foodtruckfestival. Met pakken die 489 tot enkele duizenden euro kosten, draaide Suittruck vorig jaar een omzet “tussen de drie en vier ton”, in het Vlaams 300.000 à 400.000 euro. Of hij ook plannen heeft om met zijn trucks de grens over te steken? “Zeker weten. Maar niet in eigen beheer, wel via franchisepartners.” Wie het schoentje, of beter het maatpak past … (krs)