Directie en vakbonden AB Inbev heffen het glas: akkoord over cao

Na maanden van sociale spanningen en stakingen ­bereikten directie en vakbonden van bierbrouwer AB InBev gisteravond een akkoord over een cao. Op 6 december was al een principeakkoord overeengekomen voor een verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. Over de koopkracht en werkbaar werk bij AB ­InBev en de problemen met de loonadministratie was er nog bijkomend overleg nodig. Dat overleg is nu bezegeld met een cao voor de periode 2020-2021.(thv)