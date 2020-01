Lot van Engie-topvrouw aan zijden draadje

Eind februari valt de beslissing over de verlenging van het mandaat van Isabelle Kocher aan het hoofd van de Franse energiegroep Engie, het moederbedrijf van Engie Electrabel. Volgens Franse media ziet het er niet zo goed uit voor de Française.

Gevraagd naar de toekomst van Kocher liet voorzitter Jean-Pierre Clamadieu niet in zijn kaarten kijken. Aan BFM Business vertelde hij dat de groep in een situatie zit waar een aantal zaken zeer goed zijn afgehandeld, maar dat er nog veel werk op de plank ligt. “De groep moet een nieuwe stap in de transformatie zetten”, aldus Clamadieu. “Het is aan de raad van bestuur om uit te maken wie daarvoor de geschikte persoon is. Een beslissing wordt verwacht eind februari.”

In de Franse pers wordt al een tijd gespeculeerd over het lot van Isabelle Kocher, een van de machtigste vrouwen in de Franse bedrijfswereld. Veel zal afhangen van de Franse overheid, die bijna een kwart van het beursgenoteerde Engie, het vroegere GDF Suez, in handen heeft.(krs, blg)