Democraten zijn begonnen aan 24 uur lang Trump beschuldigen: “We moeten vechten voor democratie”

Exact 24 uur krijgen de Amerikaanse Democraten om in de Senaat uiteen te zetten waarom president Donald Trump volgens hen afgezet zou moeten worden. Op de eerste inhoudelijke procesdag tonen ze zich van plan die tijd volledig te zullen gebruiken, ook al hameren ze urenlang op dezelfde nagel: Trump misbruikte zijn macht, “hij probeerde vals te spelen”. Tot ergernis van de Republikeinen, die al vooraf vastbesloten leken hun president vrij te spreken. Een van hen werd zelfs betrapt op het invullen van een kruiswoordraadsel.

Democraten in de Amerikaanse Senaat zijn woensdag plaatselijke tijd in Washington DC hun beschuldigingen aan het adres van president Donald Trump beginnen uiteenzetten: machtsmisbruik door het opzetten van een plan om Oekraïne onder druk te zetten om hem te helpen om herkozen te worden, gevolgd door een doofpotoperatie. Ze krijgen daarvoor 24 uur de tijd, verspreid over drie dagen. Daarna is het aan de verdediging van de president.

Schiff in de wandelgangen. Foto: AP

Hoofdaanklager Adam Schiff begon met de Senatoren om geduld te vragen, voor wat een gedetailleerde uiteenzetting zou worden. “Dit zullen heel lange dagen worden.” Nu en dan afgewisseld door een andere Democraat, beschreef Schiff uitgebreid hoe Trump in de ogen van de Democraten met een “corrupt plan” de Oekraïense president Volodimir Zelenski probeerde te dwingen onderzoek te doen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon vanwege vermeende corruptie. Door Biden zwart te maken, probeerde Trump zijn kansen bij de komende verkiezingen te verbeteren en volgens de Democraten misbruikte hij daarmee zijn macht. “Hij probeerde zijn macht als president te gebruiken om vals te spelen om herverkozen te raken.”

Volgens Schiff gaat het om veel meer dan alleen het omstreden telefoongesprek tussen Zelenski en Trump. “Lees het transcript” is daarover Trumps herhaalde verdediging, maar de Democraten geloven niet dat dat volledig is. “De advocaat van de president wil je doen geloven dat het alleen over het telefoontje gaat. Ze willen niet dat je kijkt naar de maanden voorbereiding die daaraan voorafging of de maanden van druk die daarop volgde.”

“Ze willen je doen geloven dat Oekraïne nooit druk voelde om een onderzoek aan te kondigen. Mensen, ze zijn in oorlog, en hen wordt gezegd: ‘je krijgt je 400 miljoen dollar aan steun niet’. Dat is 400 miljoen dollar aan druk”, zei Schiff.

Toen Trump betrapt werd, beval de president een doofpotoperatie, aldus Schiff, “een van de meest flagrante pogingen tot een doofpot in de geschiedenis”, waarbij hij getuigenissen en bewijsmateriaal blokkeerde. Maar de documenten die Trump niet kon “onderdrukken”, leggen volgens de Democraat duidelijk en in detail het “plan” van de president bloot.

“Kan niet beslist worden in kieshokje”

“De president heeft getoond dat hij denkt dat hij boven de wet staat.” Volgens Schiff vreesden de founding fathers al dat een leider de democratie zou omverwerpen voor zijn persoonlijk gewin en was Trumps gedrag precies wat de ontwerpers van de grondwet in gedachten hadden toen ze de mogelijkheid tot impeachment creëerden.

Schiff omschreef dit impeachmentproces als een noodzakelijk gevecht voor de democratie. Hij wees op de wereldwijde opgang van autocratische leiders en zei dat Amerikanen moeten vechten om hun democratie te verdedigen. “Het is niet onveranderlijk. Iedere generatie moet ervoor vechten. Wij vechten er nu voor.”

“Als het niet verholpen wordt door zijn veroordeling in de Senaat en zijn afzetting, zal president Trumps machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres permanent het machtsevenwicht veranderen. Er kan niet beslist worden over het wangedrag van de president in het kieshokje, want we kunnen niet verzekeren dat de verkiezing eerlijk zal gewonnen worden”, aldus Schiff.

Hoewel in een marathonzitting een dag eerder een hele reeks amendementen werden weggestemd door de Republikeinen, herhaalde de Democraat ook de oproep tot het dagvaarden van getuigen in de Senaat. Daarover zal beslist worden na de openingsverklaringen.

Kruiswoordraadsel

Rand Paul tijdens een pauze. Foto: AP

Het geduld van de Republikeinen werd zichtbaar op de proef gesteld. Ze kregen alleen even afleiding door een actievoerder die de Senaat binnenviel, maar nadat hij iets begon te roepen dat begon met “Jezus Christus” werd hij prompt weer de deuren uit geduwd. Toen Schiff na tweeënhalfuur pleiten leek af te ronden en dan zei: “Nu, laat mij me richten op het tweede impeachmentartikel”, gooide leider van de verdediging Mitch McConnell zijn armen gefrustreerd in de lucht. Senator Rand Paul werd zelfs betrapt op het invullen van een kruiswoordraadsel.

In de wandelgangen lieten de partijgenoten van Trump alvast weten niet overtuigd te zijn door de herhaalde vragen om extra getuigen en bewijsmateriaal. “Ze zeggen dat de informatie overweldigend is, de feiten overweldigend zijn. Stel het dan voor en laat ons stemmen”, aldus senator John Barrasso, die vindt dat geen nieuw bewijsmateriaal in overweging moet genomen worden. Daar was senator David Perdue het mee eens: “De Senaat moet oordelen over hun zaak, niet hun zaak opbouwen voor hen.”

Aangezien de Republikeinen met 53 zijn, tegenover 47 Democraten, is het extreem onwaarschijnlijk dat de Senaat in het nadeel van Trump zou oordelen: voor een afzetting is een tweederdemeerderheid vereist.

Foto: AP

“Smeerlappen”

Trump zelf reageerde zowel op Twitter als tegenover journalisten op het Wereld Economisch Forum in Davos, waar hij momenteel aanwezig is. Hij noemde Schiff een “corrupt politicus” en hem en diens partijgenoot Jerry Nadler “smeerlappen”. “Het is een totale hoax. Het is een schande. Ze hadden geen zaak.” Trump zou naar eigen zeggen graag het proces gaan volgen in de Senaat om “op de eerste rij te zitten en recht in hun corrupte gezichten te kijken”, al zouden zijn advocaten dat waarschijnlijk afraden, aldus Trump.

De president ontkent alle beschuldigingen. Op Twitter postte hij tijdens de pleidooien onder meer: “Geen druk!”