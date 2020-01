Toezichthouder politie wil val opzetten voor agenten

Moeten politiemensen in de toekomst vrezen dat hun toezichthouder hen in de val lokt om te controleren of ze geld stelen? De politiewaakhond Comité P lanceert die opmerkelijke denkpiste in een nieuw rapport over ‘goede praktijken’ die politietoezichthouders in andere Europese landen al toepassen. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Comité P stelt dat ‘integriteitstesten’ in heel wat landen – vooral Angelsaksische – gangbaar zijn. De waakhond geeft in zijn rapport een “vaak voorkomend voorbeeld” van zo’n test. Als er ernstige aanwijzingen maar nog geen bewijzen zijn dat een politieman geld steelt, kan die de opdracht krijgen een huiszoeking uit te voeren in een appartement. Daar wordt dan een som geld verstopt en wordt gefilmd of hij het geld steelt. Andere voorbeelden zijn gerichte drugs- of alcoholtesten.

“Ondanks legale, ethische en praktische bezwaren die die controversiële methode bij ons ongetwijfeld zal oproepen, blijft het een potentieel interessant instrument als ultiem sluitstuk van een integriteitsbeleid”, besluit het Comité P in zijn rapport. “Bovendien gaat van integriteitstesten als onderdeel van een bij de medewerkers gekend controlesysteem een preventief effect uit.”