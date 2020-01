LIVE. Dag vier op het euthanasieproces van Tine Nys

Op het assisenproces over de dood van Tine Nys in Gent gaat vandaag de vierde dag van start. Woensdagavond was er plots ophef toen bleek dat Fernand Keuleneer – advocaat van de familie Nys, en de man die de drie beschuldigde dokters veroordeeld wil zien voor moord – als lid van de euthanasiecommissie aanwezig was toen die in augustus 2010 moest oordelen over het dossier van Tine. En toen die besloot dat er niets aan te merken viel op haar euthanasie. Keuleneer doet het af als “een storm in een glas water”. Het belooft meer te worden dan dat.