Vierarmentunnel sinds donderdagochtend weer open

Tervuren - De Vierarmentunnel in Tervuren is donderdagochtend vanaf 6 uur opnieuw open voor het verkeer. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel ging eerder woensdagavond dicht voor alle verkeer.

Tijdens onderhoudswerken op de Brusselse binnenring werd in de nacht van dinsdag op woensdag een defect vastgesteld aan een riooldeksel aan de Vierarmentunnel in de richting van Waterloo. Uit veiligheidsmaatregelen werd de rechterrijstrook onmiddellijk afgesloten. Die rijstrook bleef afgesloten tot de tunnel donderdagavond omstreeks 20 uur dicht ging voor de volledige herstelling. Om het deksel op een veilige manier te kunnen vervangen, had de aannemer namelijk beide rijstroken nodig. Dat betekende stevige hinder voor de avondspits op de Brusselse binnenring.

Het betonnen kader waar het metalen putdeksel op rust was defect, er was dus geen sprake van een zinkgat, maar van een opening van 30 op 30 cm in de betonnen omkadering van een inspectieput boven de riolering, zegt Wegen en Verkeer.