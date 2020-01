Tien vermisten bij bootongeval voor de kust van Indonesië

Tien passagiers raakten vermist nadat een boot met een twintigtal Indonesische arbeiders voor de kust van het eiland Sumatra is gezonken. Dat melden de Indonesische reddingsdiensten donderdag.

De houten boot is dinsdag vertrokken vanuit Rupat, een Indonesisch eiland, richting Maleisië, maar is gezonken in de Straat van Malakka. De tien overlevenden droegen reddingsvesten en werden opgemerkt door vissers. Voor de tien overige passagiers werd een zoekactie op touw gezet.

De inzittenden waren vertrokken naar Maleisië om er te werken als arbeiders. Indonesiërs maken regelmatig de tocht naar Maleisië in de hoop er een goedbetaalde job te vinden in de bouw of op palmolieplantages.