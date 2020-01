Prins Laurent begrijpt beslissing van prins Harry: “Je kan mensen niet in zo’n situatie laten vertoeven”

Prins Laurent begrijpt best waarom de Britse prins Harry er onlangs voor koos om afstand te nemen van zijn rol in het Britse koningshuis. “Je bent een ding. Dat is onaanvaardbaar”, vergelijkt hij zijn situatie met die van Harry in een gesprek met Sudpresse.

“De beslissing (van prins Harry, nvdr.) toont één ding aan”, aldus Laurent. “Je bent slechts ‘de zoon van...’, je bent een ding. Dat is onaanvaardbaar, je kan een mens niet in zo’n situatie laten vertoeven. Een mens zou geen eigendom mogen zijn van zijn familie, of van een overheid. Of je zou ervoor gecompenseerd moeten worden. Daarom ben ik er zelf ook nooit mee akkoord gegaan. En daarvoor ben ik gestraft. Hopelijk verandert dat, want ik wil niet het slachtoffer zijn van archaïsche mensen. Ik wil niet langer een ding zijn dat eigendom is van een structuur of een regering of een staat.”

