Wanneer je te horen krijgt dat je toch niet je eerste doelpunt in de Premier League hebt gescoord...

Aston Villa won afgelopen dinsdag met 2-1 van Watford in de Premier League. Het winnende doelpunt viel pas in de 95e minuut dankzij Ezri Konsa. De 22-jarige Britse verdediger trapte de bal in de slotminuut tegen de touwen, zijn eerste doelpunt ooit in de Premier League. Althans, dat dacht hij toch. Want finaal werd de goal toch gegeven aan ploegmakker Tyrone Mings, op wie het beslissende schot van Konsa nog lichtjes afwijkt. Toen Konsa dat nieuws achteraf te horen kreeg, was hij er helemaal kapot van (zie video onderaan).