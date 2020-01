Doelman De Bie (Tottenham) op proef bij AA Gent

Nieuw gezicht op training bij AA Gent: Jonathan De Bie doet mee met de oefensessies van de Buffalo’s. De Bie is een 19-jarige doelman die op zijn zestiende de jeugd van KV Mechelen inruilde voor die van Tottenham.

Bij The Spurs wordt hij dit seizoen sporadisch gebruikt bij de beloften en dat is niet bepaald een goed voorteken richting de toekomst, wetende dat De Bie zijn contract eind dit seizoen afloopt. Afgelopen zomer mocht hij nog mee op Aziatische promotour met de eerste ploeg. In 2017 haalde hij al eens het nieuws toen hij bij een jeugdinterland zijn milt scheurde. Uitgaand neemt AA Gent dan misschien alweer afscheid van Eric Smith. De middenvelder keerde deze winter terug van een uitleenbeurt aan Tromsø IL en geniet interesse van het Deense Brøndy IF, het Zweedse IFK Norrköping, het Zweedse IFK Göteborg en het Duitse FC St. Pauli.