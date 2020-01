Chinese stad Wuhan volledig onder quarantaine geplaatst door coronavirus

China heeft de stad Wuhan, die in het hart van de epidemie van het mysterieuze coronavrius ligt, onder quarantaine geplaatst. Er mogen geen treinen, veerboten of vliegtuigen de stad met 11 miljoen inwoners meer verlaten. De beslissing werd ‘s nachts getroffen, zodat bewoners niet nog snel konden vertrekken.

De beslissing werd genomen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen voordat de vakantie rond het Chinese nieuwjaar vrijdag van start gaat. Bewoners mogen de stad niet meer verlaten zonder een belangrijke reden. Ook het openbaar vervoer ligt er stil en op snelwegen, aan afritten worden auto’s tegengehouden door de politie om de lichaamstemperatuur van inzittenden te controleren.

De stad ligt in het epicentrum van de epidemie van het virus, dat tot nu toe meer dan 570 mensen heeft besmet en waardoor 17 mensen het leven lieten. Alle doden vielen in Wuhan of omgeving.