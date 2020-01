Hoe het filmen van een begrafenis Jeremy ontmaskerde als moordenaar van zijn hele familie

Een maand lang kon de Brit Jeremy Bamber de politie om de tuin leiden en de vijfvoudige moord op zijn familie in de schoenen schuiven van zijn zieke zus. Maar niet iedereen geloofde zijn verhaal en langzaam maar zeker viel hij door de mand. Meer dan 30 jaar later vertelt een van de inspecteurs op tv hoe Jeremy kon ontmaskerd worden. Een reconstructie.

Het drama vond plaats op een rustige zomeravond in augustus 1985. Volgens Jeremy kreeg hij die avond een telefoontje van zijn vader Neville. Zijn ouders woonden op een boerderij in de buurt van Tolleshunt D’Arcy, in het graafschap Essex (Verenigd Koninkrijk). “Jouw zus Sheila wordt helemaal gek, ze heeft een pistool in haar handen”, zou Neville in paniek gezegd hebben. Jeremy verwittigde daarop de politie. Toen die aankwam, troffen ze een bloedbad aan. Het levenloze lichaam van Neville lag in de traphal, zijn vrouw werd in de slaapkamer gevonden. De twee kinderen van Sheila, ondergingen hetzelfde lot: Daniel en Nicholas (6) werden doodgeschoten in hun bedje. Sheila, die al jaren kampte met zware mentale problemen, beroofde zichzelf van het leven. Ze werd gevonden met het pistool nog in haar hand.

Goedgelovig

Hoofdinspecteur Thomas ‘Taff’ Jones geloofde de beweringen van Jeremy en besloot de vijfvoudige moord niet verder te onderzoeken. De plaats delict werd zelfs niet afgetapet “omdat er toch al te veel sporen waren uitgewist door het voortdurende heen en weer geloop van de agenten en hulpdiensten”.

Jeremy Bamber Foto: ISOPIX

Maar niet alle agenten waren even goedgelovig als Taff. Een van hen was rechercheur Stan Jones. “Van zodra ik hem ontmoette, wist ik dat er iets mis was”, zei hij tegen zijn collega’s over Jeremy. “We zijn niet blij met deze kerel, dit is niet het profiel van iemand die treurt om zijn overleden familie. Niet alles is wat het lijkt.” Het team confronteerde Taff met de vermoedens...en die wuifde ze zonder meer weg.

Maar op de dag van de begrafenis ging Jeremy zelf onderuit. Hij had de plechtigheid laten filmen voor een nieuwsuitzending later die dag en huilde tranen met tuiten. “Toen waren we er zeker van: hij was niet oprecht.” Na de uitzending kreeg Jones een telefoontje van een van leerkrachten van Jeremy. Ook hij bevestigde dat zijn student toneel speelde.

Toen ook zijn toenmalige vriendin, Julie Mugford, enkele weken later haar verklaringen over de moorden drastisch veranderde, kon de politie Jeremy inrekenen.

Hij werd in 1986 veroordeeld voor de moord op vijf familieleden en zit sindsdien tot het eind van zijn dagen in de gevangenis van Wakefield.