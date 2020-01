Bijna 2.000 mensen geëvacueerd vanwege storm Gloria in het zuiden van Frankrijk

In de Franse departementen Pyrénées-Orientales en Aude zijn bijna 2.000 inwoners geëvacueerd vanwege de storm Gloria die het zuiden van het land geselt. In Spanje vielen al negen doden door de storm, in de departementen in Frankrijk zijn er voorlopig geen doden of gewonden.

Het zuiden van Frankrijk kreeg de voorbije dagen af te rekenen met uitzonderlijke regenval. In Pyrénées-Orientales zaten meer dan duizend gezinnen donderdagmorgen zonder elektriciteit. Er is de hele dag geen openbaar of schoolvervoer. Ouders hebben de raad gekregen om in de mate van het mogelijke hun kinderen thuis te houden.

In de getroffen departementen blijft voorlopig ‘code rood’ gelden voor de rivieren Agly en Aude, respectievelijk ten noorden van Perpignan en ten zuiden van Carcassonne. Het water is wel aan het dalen, maar er wordt nog gevreesd voor dijkbreuken en bovendien is er nog regen in aantocht. De Agly heeft zes gemeentes, waaronder Claira, doen overstromen.