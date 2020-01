Waarom ze pas na de dood van een patiënt aan de slag gaat, en 6 andere vragen over de euthanasiecommissie

Fernand Keuleneer moet zich terugtrekken als advocaat omdat hij plaatsvervangend lid was van de euthanasiecommissie die oordeelde over het dossier van Tine Nys. Maar wat doet die commissie eigenlijk? Wie zit er allemaal in? Waarom oordeelt ze pas ná de dood van de patiënt? “De commissie is alleszins aan een grondige evaluatie toe”, zegt professor Medisch Recht Herman Nys (KU Leuven).