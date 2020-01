Meerderheid van cipiers legt werk neer in gevangenissen van Brugge, Leuven en Sint-Gillis

Brugge / Leuven / Brussel / Sint-Gillis - Als gevolg van een stakingsactie van de vakbonden, is de meerderheid van het gevangenispersoneel in de inrichtingen in Leuven, Sint-Gillis en Brugge donderdagochtend niet aan het werk gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. De aangekondigde acties in die drie gevangenissen, hebben ook navolging gekregen in andere plaatsen.

De stakingsactie van de vakbonden wordt donderdagochtend het best opgevolgd in Brugge, waar slechts 17 procent van de ochtendploeg aan de slag is gegaan. In Leuven-Centraal wordt met 21 procent van de normale personeelsbezetting gewerkt, in Sint-Gillis gaat het om 28 procent.

De vakbonden hadden tot acties in die drie gevangenissen opgeroepen, omdat ze misnoegd zijn over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen.

De acties krijgen intussen ook navolging in enkele andere gevangenissen. Zo vindt er volgens het gevangeniswezen ook een actie plaats in Ieper, al is daar wel 63 procent van de ochtendploeg aan het werk. Tot slot vinden ook in Vorst en Berkendael acties plaats. Daar zijn respectievelijk 17 en 6 personeelsleden aanwezig.