Voorlopig geen ophokplicht voor vogelgriep

“We begrijpen dat de sector ongerust is, maar we zien momenteel geen reden voor ophokplicht in België. Een dergelijke maatregel is enkel nuttig als er contact mogelijk is met besmette wilde vogels.” Dat is donderdag te horen bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De pluimveehouders dringen wel aan op een ophokplicht.

“In drie weken tijd heeft het hoogpathogene H5-vogelgriepvirus zich gevestigd in zeven verschillende landen: Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië, Tsjechië, Oekraïne en Duitsland”, schrijft voorzitter Danny Coulier op de website van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders. “De vraag is of we, terwijl de sector nog zijn wonden aan het likken is van de LPAI H3-crisis, ditmaal het vogelgriepvirus geen stap voor moeten zijn. Eens het virus binnengeraakt in de professionele pluimveehouderij, vergroot dit de kans dat het zich verder verspreidt binnen de sector.”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) heeft contact opgenomen met haar federale collega Denis Ducarme (MR). “We moeten bijzonder waakzaam zijn”, zegt ze. “Daarom vraag ik aan mijn federale collega om mij op de hoogte te houden van de maatregelen die overwogen worden om de risico’s te beperken. Geen paniekvoetbal, want ophokplicht kan ook grote economische gevolgen hebben als deze lang duurt.”

Ducarme gaat voorlopig niet over tot ophokplicht. “De maatregelen die in dit stadium in België worden genomen, zijn strenger dan in de buurlanden”, is te horen bij zijn kabinet. “De besmettingen situeren zich momenteel op de Centraal-Europese vogeltrekroute en daar ligt ons land niet op”, legt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV uit. “We houden nauw contact met ornithologen om de routes in het oog te houden.”

Het FAVV roept de pluimveehouders op om de bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven. Zo moeten ze regelmatig reinigen en ontsmetten, de handen genoeg wassen en zorgen dat er geen uitwerpselen aan de schoenen blijven hangen bij het verlaten van de stallen.