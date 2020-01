RTBF-baas moet teveel ontvangen loon terugbetalen

Jean-Paul Philippot, de administrateur-generaal van de RTBF, moet een deel van het loon dat hij tussen 2014 en 2018 kreeg terugbetalen. Dat heeft de Franse gemeenschapsregering beslist. Het loon van de RTBF-baas is geplafonneerd, maar toch kreeg hij meer uitbetaald. In totaal zal hij ongeveer 60.000 euro moeten terugbetalen.

In december raakte bekend dat Philippot in 2018 zowat 375.000 euro uitbetaald kreeg. Dat is zowat 50.000 euro meer dan vermeld stond in het jaarverslag van de Franstalige openbare omroep. De Franse gemeenschapsregering liet de zaak doorlichten en uit de audits blijkt nu dat de administratieve diensten en de controleorganen bij de RTBF hun taak niet correct hebben uitgevoerd. Er is volgens de auditrapporten wel geen sprake van een opzettelijke fout.

Vorige week heeft mediaminister Bénédicte Linard (Ecolo) al beslist om het loon van de RTBF-baas te verlagen tot 245.000 euro per jaar, zowat 35% minder dan nu.

Philippot staat al sinds 2002 aan het hoofd van de RTBF. Hij is kandidaat voor een vierde mandaat van zes jaar. De beslissing hierover zou midden volgende maand genomen worden.