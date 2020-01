Russisch parlement keurt grondwetshervormingen van Poetin op een drafje goed

Het Russische parlement heeft de door president Vladimir Poetin voorgelegde grondwetshervormingen in eerste lezing unaniem en na minder dan twee uur debat goedgekeurd. In de Doema stemden donderdag 432 parlementsleden voor de wet. Er waren geen onthoudingen. Het Russische lagerhuis telt 450 zitjes. De tweede lezing is gepland voor 11 februari. Dan zullen de parlementsleden zich ook buigen over amendementen.

Poetin deed zijn toekomstplannen vorige week uit de doeken tijdens zijn ‘state of the union’. Een president zal in de toekomst nog slechts maximaal twee ambtstermijnen mogen afwerken. De rol van een Staatsraad wordt voor het eerst verankerd in de grondwet. Die Staatsraad wordt een centrum van macht naast de president. Het gaat om de meest ingrijpende veranderingen in de geschiedenis van de Russische grondwet.

De fractie van de communisten in het Russische parlement wil tien amendementen indienen. Partijvoorzitter Gennadi Zjoeganov spreekt over een “soort kosmetische herstelling”. De kernproblemen worden door de grondwetswijzigingen van Poetin niet opgelost, luidt het. Critici en veel analisten hekelen dat de president zijn hervormingen in ijltempo wil doorvoeren. Poetin zou zoveel mogelijk deuren willen openhouden om zijn invloed in Rusland te behouden als zijn mandaat als president in 2024 ten einde komt. Hij leidt het land al 20 jaar.