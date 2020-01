Het gaat van kwaad naar erger met Manchester United: “Dit is beschamend”

Het gaat van kwaad naar erger met Manchester United. Wat in nog niet zo lang vervlogen tijden de beste club ter wereld was, is nu een modale ploegje in de Premier League. Na een nieuwe wanprestatie woensdagavond - 0-2 verlies tegen Burnley - is de kritiek enorm.

Na 24 speeldagen telt Manchester United 30 punten minder dan leider Liverpool, dat nog twee wedstrijden minder speelde. Man United staat op een vijfde stek in het klassement geparkeerd, met evenveel punten als Tottenham en Wolverhampton. De Mancunians konden nog maar negen matchen winnen dit seizoen en kwalificatie voor de Champions League lijkt ver weg. Na de 0-2 tegen Burnley op woensdagavond werd de selectie van trainer Ole Gunnar Solskjaer van het veld gejouwd door de eigen aanhang. De kritiek in Engeland is er niet naast.

“Dit is beschamend”, zei voormalige Manchester United verdediger Rio Ferdinand. “De jonge kinderen die nu overal in het land op school zitten gaan geen shirts van Manchester United meer dragen. Als zij zien hoe het team nu voetbalt gaan ze niet naar het stadion komen om Man United aan te moedigen. De fans verlaten al na 84 minuten hun stoeltje. Mensen aan de top van de club moeten dit onderzoeken en veranderingen doorvoeren. Ze moeten een plan opstellen waaruit blijkt waar het met het team naartoe moet. Dat zie ik nu niet.

Rio Ferdinand Foto: EPA-EFE

“Slechtste Manchester United in 30 jaar”

Voormalig Liverpool- en Tottenham-aanvaller Peter Crouch was ook niet mild. “Dit is het slechtste Manchester United in 30 jaar. Kijk naar de opties die ze hebben op de bank… Ik weet niet meer waar een Manchester United-speler voor staat. De meeste spelers die ze de voorbije vijf jaar hebben gekocht zijn er op achteruitgegaan.”

Enkel clubboegbeeld Phil Neville is mild in zijn oordeel. “Ik vind dat de club het vertrouwen moet behouden in coach Solskjaer. Het team lijkt misschien wat licht uit te vallen. Het ziet er onervaren uit, het lijkt onder de verwachtingen te bezwijken. Maar ik denk dat er gewoon twee versterkingen nodig zijn deze winter om dit seizoen nog succes te hebben. United is nu eenmaal de ploeg die het nu is en de mensen moeten dat accepteren.”

Club Brugge neemt het op 20 en 27 februari op tegen Manchester United in de 1/16e finales van de Europa League.