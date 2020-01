Zes nachten hinder door onderhoudswerken op Antwerpse R2

Antwerpen - Als de weersomstandigheden het toelaten, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf maandag zes nachten lang aan het wegdek van de R2 in de Waaslandhaven, tussen het knooppunt met de E34 en het complex Waaslandhaven-Noord. Het verkeer zal er ‘s nachts ter hoogte van de werken over één rijstrook moeten, één nacht wordt de R2 zelfs volledig afgesloten. Ook enkele op- en afritten zullen niet beschikbaar zijn.

De onderhoudswerken vinden telkens plaats tussen 20 uur en 6 uur, om het woon-werkverkeer niet te hinderen. AWV zegt ook zoveel mogelijk rekening te houden met de ploegenwissel van de havenarbeiders. Zo worden sommige op- en afritten pas na 22 uur afgesloten en wordt het verkeer op de R2 pas nadien op één rijstrook gezet.

De werken starten maandagavond tussen de E34 en Waaslandhaven-Zuid en schuiven elke nacht wat op. Tijdens de eerste nacht is ook de aansluiting van de E34 vanuit Antwerpen naar de R2 (richting Nederland dus) afgesloten, het verkeer wordt dan omgeleid via het complex Vrasene of via Melsele en vervolgens de Steenlandlaan.

In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 januari wordt de Beverentunnel afgesloten richting Nederland en moet het verkeer richting Nederland omrijden via de sluis van Kallo. De laatste drie nachten vinden de werken in de rijrichting Gent plaats, maar de R2 is dan nooit volledig afgesloten.

In de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari is de aansluiting van de R2 naar de E34 richting Gent wel dicht, er wordt een omleiding voorzien via het complex Melsele. In de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 februari tot slot is de aansluiting van de R2 met de E34 richting Antwerpen afgesloten en moet je eveneens een omleiding volgen via het complex Melsele.