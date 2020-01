Comité P wil verdachte agenten in de val lokken, vakbond is tegen: “Het is zelfs verboden”

De politiewaakhond Comité P denkt erover na om agenten die worden verdacht van geld stelen of andere praktijken, in de val te lokken. Dat staat in een nieuw rapport, waarover De Tijd donderdag bericht. Politievakbond VSOA laat aan onze redactie weten dat ze niet voor die zogenaamde integriteitstesten zijn. “Ze geven het een mooie naam, maar eigenlijk komt het neer op uitlokking. En dat is verboden.”