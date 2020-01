Beiaard die om het kwartier speelt, verdeelt dorp: “Ik ben een zombie, we gaan kapot aan slaaptekort”

De Beiaard van Baal verdeelt het dorp in twee kampen: de bewoners die fier zijn op hun stukje folklore van 125 jaar oud, en de nieuwkomers die ‘als zombies rondlopen’ omdat ze niet meer slapen. “Elk kwartier speelt die beiaard. We gaan kapot aan het slaapgebrek.” De gemeente zegt niet veel te kunnen doen, de Kerkfabriek houdt voorlopig het been stijf.