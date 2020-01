Nederlandse ‘tattoo-killer’ die levenslang vreesde, ontsnapt op kinderlijk eenvoudige wijze

Een 38-jarige Nederlander die aankeek tegen een levenslange gevangenisstraf voor een liquidatie, is vorige dinsdag op kinderlijk eenvoudige wijze ontsnapt. Cor P. knipte zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Dat maakte de officier van justitie donderdag bekend in de rechtbank in Rotterdam.

Cor P. maakt deel uit van de zogenaamde ‘tattoo-killers’, een bende Molukse huurmoordenaars die in Nederland gevestigd is. De leden van de bende hebben op hun rug de boodschap ‘wees daadkrachtig’ in het Chinees laten tatoeëren, vandaar hun naam. Het Nederlandse gerecht eiste begin 2019 levenslang tegen alle vier leden van de bende voor de moord op Onno Kuut in 2009. Het viertal zou die man met een mes hebben gemarteld, gedood en daarna in de duinen van Hoek van Holland hebben begraven.

De rechtbank zou oorspronkelijk in mei uitspraak doen, maar dat werd opgeschort omdat sommige getuigen opnieuw verhoord moesten worden. Toen de verdachten donderdag opnieuw voor de rechter moesten verschijnen, bleek P. spoorloos. Daarvoor moest de man, die in afwachting van een uitspraak op vrije voeten was, enkel zijn enkelband doorknippen.

Extra pijnlijk: P. stond bekend als ‘De Paling’, omdat hij al meermaals de greep van justitie wist te ontlopen. Zo ontsnapte hij eens via een wc-raampje, sprong hij een keer uit een politiecombi, en zwom hij zelfs eens een rivier over om aan de politie te ontkomen.