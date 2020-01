Opnieuw zoekactie in het water naar vermiste loodgieter Johan Van der Heyden uit Lint

Lint - De Nederlandse politie zoekt donderdag opnieuw naar delen van het lichaam van de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) in het Schelde-Rijnkanaal. Het is de tweede zoektocht in dat kanaal in korte tijd. Dit keer wordt wel op een andere plek, bij een andere brug, gezocht.

De Nederlandse politie zoekt sinds donderdagmorgen opnieuw naar het lichaam van de vermiste loodgieter Johan Van der Heyden uit Lint. Verschillende duikers kammen delen van het Schelde-Rijnkanaal uit. De politie zou in de zaak nieuwe en betrouwbare informatie gekregen hebben, zo meldt de Nederlandse krant BN DeStem.

Johan Van der Heyden verdween op 2 juni vorig jaar na een afspraak met Wanda V.R. (40), een ex-prostituee uit Zoersel. Vermoedelijk werd hij in zijn eigen bestelwagen ontvoerd naar een woonwagenpark in het Nederlandse Steenbergen. Daar werd Van der Heyden waarschijnlijk vermoord door de nieuwe vriend van Wanda, Nicky S. (30).

S. zou het lichaam van de loodgieter in stukken gesneden hebben en het lichaam verbrand hebben. De stoffelijke resten werden mogelijk gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal, bij het Nederlandse Bergen op Zoom.

Nicky S. en Wanda V.R. zwijgen voorlopig in alle talen over wat er gebeurd is met Johan Van der Heyden. Al legden de twee minderjarige zonen van Wanda in december al gedetailleerde en belastende verklaringen af. Ook een 19-jarige vrouw, de dochter van de ex van S. die op het woonwagenpark woont, zou in december gelijkaardige verklaringen afgelegd hebben.