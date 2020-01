Inwoners Florida krijgen opvallend weerbericht te horen: “Opgepast voor vallende hagedissen”

Inwoners van Florida (VS) kregen woensdagnacht een wel zeer opmerkelijk weerbericht te horen: op verschillende televisiezenders werd gewaarschuwd voor vallende iguana’s. In Florida is het opmerkelijk koud voor de tijd van het jaar, en daar zien niet alleen de zonnekloppers van af.

Net als andere hagedissen zijn iguana’s koudbloedig: in tegenstelling tot de mens hebben ze geen constante lichaamstemperatuur, maar past die zich aan de omgeving aan. Bij 10 °Celsius worden ze lusteloos en bij temperaturen onder 5 °Celsius bevriezen ze zelfs. De reptielen, die wel anderhalve meter lang kunnen zijn, vallen dan terstond uit de bomen waar ze zich schuil hielden en blijven voor dood op de stoep liggen.

Verschillende verbaasde inwoners van Florida deelden filmpjes of foto’s van de kleurrijke dieren die ze tegenkwamen terwijl ze hun hond uitlieten of op weg waren naar het werk. Best is de beestjes gewoon met rust te laten: als je ze aanraakt dreigen ze wakker te schrikken en zich erg bedreigd te voelen als er een mens te dichtbij is. Laat ze dus maar even rustig dromen van de lente: door het zonlicht warmen ze langzaam weer op en komen ze beetje voor beetje weer tot leven, waarna ze doodleuk weer hun gangetje gaan.