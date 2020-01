Koelwagen met 23 transmigranten onderschept in transportzone van haven Zeebrugge

Brugge - De politie trof donderdagmorgen 23 mensen in een gesloten koelwagen aan in de transportzone van de haven van Zeebrugge. Het ging om twintig mannen en drie vrouwen. De temperatuur in de koelwagen bedroeg amper twee graden.

Foto: aft

Twee graden. Op die temperatuur stond de koelcontainer waar donderdagmorgen 23 mensen uit gehaald werden ingesteld. Ze hadden het dan ook koud, maar ze waren wel vastberaden. Weinig geslaagd verscholen tussen de kaas en yoghurtpotjes. Klaar voor de grote oversteek naar Groot-Brittannië. Maar zover kwam het gelukkig niet, want de twintig mannen en drie vrouwen werden nog voor de container op de boot gezet kon worden ontdekt. De scheepvaartpolitie kwam met enkele ploegen ter plaatse en ontfermde zich verder over het gezelschap transmigranten.

De ontdekking gebeurde amper drie maanden na het drama in Essex. Toen werden 39 transmigranten dood aangetroffen in een koelcontainer. Zij hadden de oversteek wel gemaakt, maar bekochten die met hun leven. Het bleek om Vietnamese gelukzoekers te gaan die door een georganiseerde bende in de container waren gestopt. Ze waren de haven van Zeebrugge gepasseerd zonder dat de koelcontainer gecontroleerd was. Een vaststelling waar het Zeebrugse havenbestuur zeer verveeld mee zat.

De keuze voor een koelcontainer was dan ook verre van toevallig. Die kunnen nu eenmaal minder scherp gecontroleerd worden. Ze zijn enerzijds verzegeld en anderzijds zorgen de dikke wanden ervoor dat zelfs de moderne technologie niet altijd even bruikbaar is. Maar naar aanleiding van het “drama van Essex” werden extra en verscherpte controles aangekondigd. In november vond er alleszins één plaats, want toen werden 56 koelcontainers gecontroleerd. Transmigranten werden toen niet ontdekt.