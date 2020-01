Cristiano Ronaldo steekt Gerd Muller voorbij en wordt zo wereldwijd vijfde topschutter aller tijden

Cristiano Ronaldo is de voorbije weken goed bij schot. Sinds 1 december scoorde hij in de laatste zeven competitiewedstrijden minstens (!) één keer. Tegen Parma trof hij afgelopen zondag twee keer raak, woensdag maakte hij in de Coppa Italia tegen As Roma zijn 19e doelpunt van het seizoen. Zo stak hij de Duitse legende Gerd Muller voorbij en staat hij momenteel vijfde in de topschuttersstand aller tijden van profvoetballers wereldwijd.