Heeft Jennifer Aniston opnieuw gevoelens voor Brad Pitt? Haar omgeving reageert voor het eerst

Zou het kunnen dat Brad Pitt en Jennifer Aniston opnieuw gevoelens voor elkaar hebben en een koppel worden? Een bron binnen de omgeving van de actrice heeft voor het eerst gereageerd op de speculatie en drukt de hoop van de fans meteen de kop in.

Het was hét gespreksonderwerp na de uitreiking van de SAG Awards: hangt er weer romantiek in de lucht tussen Jennifer Aniston (50) en Brad Pitt (56)? Beelden van die avond lieten uitschijnen van wel: er waren enkele aanrakingen en schijnbaar verliefde blikken. Het leverde een hoop geruchten op dat de acteurs, die tussen 2000 en 2005 het populairste celebritykoppel ter wereld vormden, opnieuw zouden samenkomen.

Maar zover is het nog lang niet, laat een bron binnen de entourage van Aniston weten aan People. “Jennifer was blij voor Brad dat ook hij een award won. Ze hebben elkaar gefeliciteerd en dat was het”, klinkt het. “Het was een emotionele avond. Ze zijn nog vrienden en zijn gelukkig voor elkaar. Ze willen alleen het beste voor elkaar.”

Maar opnieuw samenkomen zit er volgens die bron niet in, ondanks dat Friends-actrice Courtney Cox zei dat de twee “overduidelijk nog van elkaar houden”. “Jen is blij dat ze Brad weer in haar leven heeft, maar het is niet meer dan dat”, benadrukt de bron, die ook beweert dat Aniston een relatie met hem niet ziet zitten nadat Pitt zei dat hij “tevreden is met zijn vrijgezellenbestaan”.