Queen Elizabeth geeft definitief groen licht voor Brexit-akkoord

Het Verenigd Koninkrijk is helemaal klaar voor de Brexit op 31 januari. Nadat het Britse parlement de Brexit-wet woensdag al finaal goedgekeurd had, heeft nu ook de Britse koningin Elizabeth haar goedkeuring gehecht aan de Withdrawal Agreement Bill. Het is nu nog wachten op het Europees Parlement.

Het nieuws over de ‘royal assent’ van de Queen werd donderdag meegedeeld in het Britse Lagerhuis. Het feit dat de Britse vorstin de Brexit-wet heeft goedgekeurd, betekent dat in het Verenigd Koninkrijk de hele procedure afgerond is. De goedkeuring van de Brexit-wet, die het akkoord over het Britse vertrek uit de EU in Brits recht omzet, werd pas mogelijk nadat premier Boris Johnson bij de verkiezingen van 12 december een ruime overwinning wist te boeken.

Volgende week woensdag stemt ook het Europees Parlement over het Brexit-akkoord. Voor de plenaire vergadering zich kan uitspreken, moet eerst de bevoegde commissie Institutionele Zaken dat doen. Die parlementsleden stemmen later vandaag/donderdag. Morgen/vrijdag zetten alvast Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hun handtekening onder het akkoord.

Op 31 januari, ruim 3,5 jaar na het Brexit-referendum op 23 juni 2016, zal het VK de Europese Unie kunnen verlaten. Dan breekt een overgangsperiode aan, waarin de Britten tot eind dit jaar deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en de Europese interne markt. Tijdens die transitie zullen Britse en Europese onderhandelaars een nieuw akkoord trachten te vinden, deze keer over een bilateraal (handels)akkoord.