Dierenasiel is eerlijk in zoekertje voor ‘de rotste kat op aarde’: “Dachten eerst dat ze ziek was, maar ze is gewoon een trut”

Een dierenasiel uit het Amerikaanse North Carolina heeft een opvallend zoekertje gepost voor een kat die werd afgestaan. Ze winden er geen doekjes en noemen Perdita ‘de grootste rotkat op aarde’.

“Aanvankelijk dachten we dat ze ziek was”, schrijft het asiel in het adoptiezoekertje, “maar nu blijkt dat ze gewoon een trut is. Niet voor beginnelingen.” Omdat het zo’n rotkat betreft, is de adoptie gratis, al klinkt Perdita in huis halen even aanlokkelijk als samenhokken met Satan zelve.

“Perdita houdt van: in je ziel staren tot je nooit meer blijdschap kan voelen, het liedje Cat Scratch Fever uit de Stephen King-film Pet Cemetery, je doen verschieten (haar specialiteit), op de loer liggen in donkere hoekjes (...), het personeel van het asiel wijsmaken dat ze ziek is.” Nog volgens het asiel is de dierenarts het eens met hun diagnose: ze heeft gewoon een hele slechte persoonlijkheid. “Houdt niet van: de kleur roze, kittens, honden, kinderen, Disneyfilms, kerstmis en niet onbelangrijk… KNUFFELS.”

Nog volgens het asiel is Perdita op zoek naar een baasje dat even sociaal incapabel is als zij. Voorwaarde is dat Perdita ruimte krijgt om haar eigenste vervelende zelve zijn.

