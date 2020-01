In het euthanasieproces in Gent, waar drie dokters terechtstaan na de euthanasie op Tine Nys, is veel commotie ontstaan. De advocaat van de zussen en broer van Tine, Fernand Keuleneer, moest donderdagochtend opstappen. Wat is er juist gebeurd? En welke invloed heeft dit op het verdere verloop van het proces? Een extra aflevering na een bewogen dag in de rechtszaal: “De mond van de voorzitter viel open.”