Inter Milaan blijft shoppen in Engeland en haalt Victor Moses bij Chelsea

Inter Milaan heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Victor Moses. De 29-jarige Nigeriaan wordt tot eind juni gehuurd van Chelsea, waar hij nog een overeenkomst heeft tot medio 2021. Inter bedong ook een aankoopoptie. De Nerazzurri, met voorin topschutter Romelu Lukaku, staan na twintig speeldagen in de Serie A tweede, op vier punten van koploper Juventus.

Chelsea verhuurde Moses het voorbije kalenderjaar aan de Turkse topclub Fenerbahçe, waar hij in totaal 23 officiële duels afhaspelde en daarin vijf keer scoorde. In de eerste helft van dit seizoen bleef zijn impact - mede door blessureleed -beperkt tot één goal in zes competitiewedstrijden.

De Britse Nigeriaan versleet de voorbije jaren, vooral in Engeland, ettelijke clubs. Hij maakte zijn debuut bij zijn opleidingsclub Crystal Palace, waarna passages bij Wigan en Chelsea volgden. De Blues leenden hem de voorbije jaren uit aan Liverpool, Stoke City en West Ham. Fenerbahçe was zijn eerste buitenlands avontuur.

Bij Chelsea kende Moses tussen 2016 en 2018 ook een succesvolle periode, niet toevallig onder Antonio Conte, de huidige Inter-coach.

Moses is na Ashley Young de tweede inkomende transfer deze wintermercato voor Inter. De tweede uit Engeland, nadat eerder ook al Romelu Lukaku en Alexis Sanchez de oversteek maakten.