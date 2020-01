Ook dat nog: medische staf van Lokeren neemt ontslag

Sporting Lokeren moet op zoek naar een nieuwe medische staf voor volgend seizoen. De huidige medische staf van de rode lantaarn heeft ontslag genomen. De acht dokters en kinesisten zijn aan hun opzegtermijn bezig, maar doen het huidige seizoen nog uit. Ze ontkennen niet dat er financiële problemen zijn, maar wil benadrukken het beste voor te hebben met de club en spelers.

“Ze hebben inderdaad zelf ontslag genomen, maar hoeven zich geen zorgen te maken om hun centen”, vertelt voorzitter Louis de Vries. “Voorts wil ik er niet te veel over zeggen. We moeten dit intern oplossen, maar het gaat niet alleen over het financiële. Hoe dan ook: we gaan dat met die mensen rustig oplossen en uitpraten.”

Ook trainer Stijn Vreven kwam tijdens zijn wekelijkse persconferentie even terug op het nieuws. “Ik zou liegen door te zeggen dat het me niks doet. Maar dat zijn dingen die gebeuren in het voetbal. De club probeert dit zo snel mogelijk op te lossen. Het zit in het totaalpakket van waar voorzitter Louis de Vries mee bezig is. En dat kan straks zo opgelost zijn. Maar nogmaals: Wij kunnen hier nog altijd in perfecte omstandigheden werken en moeten ons niet verschuilen achter excuses.”

Nieuwe sponsor

Morgen om 11 uur organiseert de club een persconferentie waarin het toelichting geeft over de structurele en omvangrijke sponsordeal. De nieuwe geldschieter zou een verbintenis aangaan voor de duur van vier seizoenen. Men hoopt daarna ook de Licentiecommissie van de KBVB te overtuigen om het licht op groen te zetten zodat de club zich weer op de transfermarkt kan begeven. Sporting Lokeren is momenteel de hekkensluiter in 1B.

“We hebben positief nieuws te melden morgen”, aldus De Vries. “Dan lichten wij immers onze nieuwe structurele en omvangrijke sponsordeal toe. De negatieve berichtgeving omtrent mijn club heeft ons heel veel schade berokkend maar wij werken keihard verder. Wij hopen zo spoedig mogelijk een akkoord te krijgen van de Licentiecommissie van de KBVB zodat we nieuw spelersmateriaal kunnen aantrekken. We geven ons zeker nog niet verloren en blijven hopen op de steun van onze fans. Te beginnen morgenavond al met de match in eigen stadion tegen Oud Heverlee Leuven.”

Trainer Stijn Vreven kan vrijdagavond alvast opnieuw beroep doen op Jelle Van Damme.