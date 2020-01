‘The Sopranos’-actrice Annabella Sciorra getuigt op proces tegen Harvey Weinstein: “Hij had seks met me terwijl ik me verzette”

De Amerikaanse actrice Annabella Sciorra (59) heeft donderdag een emotionele getuigenis gegeven in het proces tegen de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein. Die staat in New York terecht voor verkrachting en seksuele aanranding. “Ik verzette me tijdens de seks, maar hij hield mijn handen in een houdgreep”, zei ze onder meer.

Sciorra, bekend uit de serie The Sopranos, beschuldigde Weinstein ervan haar in het begin van de jaren negentig te hebben aangerand. Strafrechterlijk zijn haar beschuldigingen verjaard, maar de aanklagers hopen dat haar verhaal kan aantonen dat het aangeklaagde gedrag van Weinstein geen alleenstaand geval was.

Ierse pub

“Hij was toen al, in de jaren ‘90, een grote man in de entertainmentindustrie”, zei aanklager Meghan Hast in haar openingsstatement. Ze omschreef hoe Weinstein en Sciorra elkaar tegen het lijf liepen in een Ierse pub in New York. Hij bood haar een rit aan naar haar appartement. In plaats van haar af te zetten en te vertrekken, wachtte hij af en klopte op de deur terwijl Sciorra zich klaarmaakte om te gaan slapen. Toen ze de deur opendeed, wurmde hij zich naar binnen en viel haar aan. Ze verloor het bewustzijn tijdens de aanval. Pas pas na tientallen jaren deed ze aangifte omdat ze schrik had voor vergelding. “Ze sloot zich op in haar appartement en belde haar broer, maar had niet de kracht om het hem te vertellen”, zegt Hast. “Ze was bang.”

Volgens de actrice heeft Weinstein haar nadien jarenlang gestalkt. Tijdens een filmfestival stond hij aan haar hotelkamer in zijn ondergoed met olie in de ene hand, en een videotape in de andere. Ze was volgens Hast doodsbang van Weinstein, maar heeft er nooit over gesproken tot in 2017. “Ze dacht dat ze alles kon negeren en zichzelf wijsmaken dat het nooit gebeurd was. Dan zou ze misschien verder kunnen met haar lieven, maar dat kon ze uiteindelijk niet”, zei Hast.

Depressief

Daarna nam de actrice zelf het woord. “Hij had seks met me terwijl ik me probeerde te verzetten, maar dat kon ik niet meer omdat hij mijn handen in een houdgreep had”, zei Sciorra. “Daarna gaf hij me orale seks, terwijl ik hem meermaals zei dat ik dat niet wilde. Het was vreselijk. Mijn lichaam begon te beven op een heel ongewone manier. Het had iets weg van een beroerte of zoiets.”

Daarna werd ze depressief, zei een huilende Sciorra tegen de jury, en begon ze veel te drinken en zichzelf te mutileren. “Ik heb veel geweend en heb veel tijd alleen doorgebracht. Veel mensen zag ik niet. Ik wilde met niemand praten over wat er gebeurd was.”

“Roofdier”

Bij de opening van het proces hebben de aanklagers en de verdediging woensdag hard slag geleverd. De aanklagers schilderden in hun pleidooi Weinstein af als een “seksueel roofdier en een verkrachter”. De verdediging legde dan weer de nadruk op de tegenstrijdigheden die de getuigenissen van de slachtoffers zouden bevatten.

Vijf aanklachten

In het proces tegen de 67-jarige gevallen Hollywood-mogul draait het om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen.

Bij een veroordeling riskeert hij levenslange gevangenis. Alle twaalf juryleden moeten akkoord zijn met een veroordeling.

De voorbije jaren hebben meer dan tachtig vrouwen, onder wie ook toonaangevende actrices zoals Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, Weinstein van seksuele aanrandingen beschuldigd. Ze brachten daarmee de #MeToo-beweging op gang.