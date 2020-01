Kortrijk in de ban van 'winkelkakker': "We hebben een vermoeden wie het is, maar zwijgen liever"

Kortrijk - De handelaars op de Grote Kring, het grote winkelgebied in Kortrijk, vragen een betere verlichting van hun plein ’s nachts. Een onverlaat deed er al geregeld zijn of haar behoefte.

Het was de waard van café Saint-Georges die de kat de bel aanbond. “Vorige week was de bank ter hoogte van de Vestiaire op de Grote Kring besmeurd. Het bleef niet bij een éénmalig feit”, zegt handelaar Johan Verniest. “Schoenenzaak Finezza kreeg uitwerpselen onder de deur en er werd ook urine gevonden.”

Later kreeg ook bakkerij Ridder en Hove ermee te maken. Eddy De Ridder van Ridder & Hove: “We vonden woensdag uitwerpselen en urine voor onze toegangsdeur. Het is natuurlijk verre van leuk als je je zaak zo vindt ’s morgens. Want het gebeurt natuurlijk bij nacht. Intussen laten we de verlichting aan de toegangsdeur permanent branden. We hebben er het raden naar wat er gebeurt. Is het een mop of is er iemand die niet goed bij zijn hoofd is?”

Foto: loh

Bij de Vestaire op de Grote Kring hebben ze alles mooi opgekuist en hopen ze dat het een éénmalig feit is. “We gaan er vanuit dat het niet meer zal voorvallen”, zegt medezaakvoerder Robbert Buyse. “De zaak is voor ons daarmee geklasseerd. Als we dan toch enig commentaar geven, dan zouden we vragen dat de stad ’s avonds en ’s nachts betere verlichting voorziet. De zichtbaarheid neemt dan zodanig af dat er op de camera’s van de straat amper iets te zien is.”

Er staat een hele resem camera’s ter hoogte van de Grote Kring. De politie wil de zaak onderzoeken, maar door het weinige licht ’s avonds is herkenbaarheid op camerabeelden niet vanzelfsprekend. Ondertussen is de wildplasser het gespreksonderwerp van de dag op de Grote Kring. Er wordt al gewezen naar een schuldige. Het zou een tachtigjarige dame zijn uit de straat. Ze ligt met minstens één handelaar overhoop. Al durft niemand dat met zoveel woorden zeggen wegens enig respect voor haar gezegende leeftijd.