Belg in China over het coronavirus dat het land en nu ook de rest van de wereld in z’n greep houdt: “We hebben schrik, maar krijgen amper informatie”

Wereldwijd maken gezondheidsexperts zich grote zorgen. Wat begon als een mysterieuze ziekte op een Chinees marktje is intussen uitgegroeid tot het coronavirus dat al 18 doden telt , met meldingen van Vietnam tot in de Verenigde Staten. Donderdag werd zelfs ook in Schotland het corona-alarm geslagen. In een wanhopige poging om de ziekte in te perken, gingen vijf Chinese miljoenensteden in lockdown. “Er is bijna niemand meer op straat, winkels sluiten hun deuren. We hebben schrik, maar we krijgen amper informatie”, zegt de Vlaming Jan Renders in Wuhan.