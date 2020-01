Weer stapje dichter bij BeNeLiga (met 8 Belgische en 10 Nederlandse clubs)

We zijn opnieuw een stap dichter bij een BeNeLiga. De topclubs in België en Nederland hebben nu een extra onderzoek besteld nadat is gebleken dat het financieel interessanter is dan in de nationale competitie te blijven voetballen

Na een tweede onderzoek, besteld door profclubs uit België en Nederland, is gebleken dat een BeNeLiga meer geld in het laatje zou brengen voor álle profclubs in België en Nederland. De G5 van België en de G6 van Nederland zijn enthousiast en het idee zal nu op een meer diepgaande manier onderzocht worden.

Vandaag was er in Eindhoven met vergadering met de Belgische G5 (Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, RC Genk en Standard) en Nederlandse G6 (Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht en Vitesse) waarin de bevindingen van het onderzoek dat studiebureau Deloitte heeft uitgevoerd om te peilen naar de haalbaarheid van een BeNeLiga.

Competitieformat ligt vast

Die blijkt positief te zijn, waarna de clubs het licht op groen gezet hebben voor een volgende fase. Er wordt nu een businessplan uitgewerkt en volgt ook een nieuw en uitgebreider onderzoek naar de gevolgen van BeNeLiga.

Het competitieformat ligt al vast: tien Nederlandse en acht Belgische clubs strijden in een competitie. Elk seizoen zakt er één Belgische en één Nederlandse ploeg naar de eigen nationale competitie.

Het onderzoek van Deloitte toont ook aan dat de financiële voordelen van een BeNeLiga niet alleen naar de betreffende clubs zullen vloeien, maar dat alle profclubs in België en Nederland zouden profiteren. Dat lijkt belangrijk om ook de kleinere clubs te overtuigen om mee te stappen in het idee.