Geen Buta en Hoedt, debuut voor Derijck: dit zijn de verwachte opstellingen voor Antwerp-Kortrijk

Om 20u45 staat de heenmatch van de halve finales in de Croky Cup tussen Antwerp en KV Kortrijk op het programma. Antwerp moet een paar sterkhouders missen, ook bij Kortrijk is de spoeling dun achterin.

Foto: Photo News

Antwerp niet op volle sterkte

Antwerp treedt door de schorsingen van Buta en Hoedt niet op volle sterkte aan tegen Kortrijk, maar De Laet kan rechtsback spelen en Juklerod linksback. Centraal wordt het kiezen tussen Seck en Hongla, die sinds de stage punten gescoord heeft bij Bölöni en ook op Cercle op die positie inviel. Daarnaast is de vraag: mag Steven Defour dit keer wél starten op het middenveld? Hij staat te popelen om zich te tonen, maar aangezien Haroun zondag tegen Zulte Waregem geschorst is en Defour in die wedstrijd dus al zeker nodig is, zou Bölöni ervoor kunnen kiezen om nu opnieuw met De Sart en Haroun te spelen.

Opstelling Antwerp: Bolat - De Laet, Asrslanagic, Hongla, Juklerod - De Sart, Haroun, Refaelov - Lamkel Zé, Mbokani, Mirallas

Debuut van Derijck?

De bezoekers moeten Brendan ­Hines-Ike missen door een spierblessure. Vanderhaeghe heeft met Tuta, Kovacevic en Derijck nog drie fitte centrale verdedigers over. Die eerste is een zekerheid, het tweede plaatsje lijkt voor Derijck – pas overgekomen van AA Gent – weggelegd.

Opstelling Kortrijk: Jakubech - D’Haene, Tuta, Derijck, Golubovic - Van Der Bruggen, De Sart, Azoumi - Mboyo, Hornby, Ocansey