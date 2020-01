Julien De Sart kijkt broer Alexis in de ogen voor plek in finale Croky Cup:“We zijn heel close. Vroeger hebben samen zoveel ramen stukgeschoten in de tuin”

Vandaag is D-Day voor Kortrijk: de halve finales van de beker zullen bepalen of de West-Vlamingen het seizoen nog wat kleur kunnen geven. Bestaat de competitie vooral uit ontgoocheling, dan laat de beker de fans dromen. Dat beseft ook Julien De Sart, die zijn broer Alexis met Antwerp uit de finale moet houden. “Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen verrassen”, aldus de Kortrijkse metronoom.