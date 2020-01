De 70-jarige biologe die 4,5 miljoen exemplaren van haar debuutroman verkocht: wie is Delia Owens?

Het is ongezien: een vrouw die op haar 70ste haar eerste roman schrijft en meteen 4,5 miljoen exemplaren van verkoopt. Dat is meer dan John Grisham, Stephen King en Margaret Atwood samen in één jaar verkopen. Meer dan zes maanden voerde Where the crawdads sing, over het meisje Kya, dat helemaal alleen opgroeit in de moerassen van North Carolina en van moord wordt beschuldigd, de bestellerslijst aan. Maandag verschijnt de Nederlandse versie.