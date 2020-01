Bewoners raken ongedeerd uit uitslaande brand in Bierbeek: “Tegen dat vuur konden wij al niets meer doen”

Bierbeek - In de Korbeek Losestraat in Bierbeek is donderdagvoormiddag een woning volledig uitgebrand. De bewoners konden de woning heelhuids verlaten, maar zagen hun pand volledig in vlammen op gaan. Er wordt vermoed dat een technisch defect de oorzaak van de brand was.

De bewoners waren thuis toen de brand rond 11 uur uitbrak. “Plots viel de elektriciteit uit”, vertelt de bewoner. “De algemene zekering was gesprongen. Ik zette alles terug aan, en dacht er niet verder aan. Maar na een tijdje sprong hij terug af.”

De wasmachine stond aan, waardoor de bewoner vermoedde dat de oorzaak daar te zoeken was. “Dus toen heb ik dat uitgetrokken en de elektriciteit terug aan gezet. Alles werkte terug. Toen hoorden we plots een plof op de eerste verdieping. We zijn meteen naar boven gelopen en gaan kijken. Toen zagen we dat het al in brand stond.”

Grotendeels uitgebrand

Volgens de bewoner was er meteen heel zware rookontwikkeling. “Ik ben nog naar beneden gelopen om een deken te gaan halen om te proberen de vlammen de doven. Maar ik besefte snel dat het te laat was. We zijn naar buiten gelopen met onze hond en hebben de hulpdiensten gebeld. Er zijn nog twee mensen die wilden komen helpen, maar het was te laat. Tegen dat vuur konden wij niets meer doen zonder de brandweer.”

De brandweer van Bierbeek moest een uur blussen voor de vlammen min of meer waren gedoofd. “Er moest wel nog wat nageblust worden”, klinkt het. De woning is grotendeels uitgebrand. De eerste verdieping en de zolder zijn er het ergst aan toe, en van het dak blijft bijna niks over.

“De woning is onbewoonbaar”, bevestigt de brandweer. De eigenaar mocht onder begeleiding nog wel een paar spullen uit de woning halen. “Beneden is nog vrij intact. Een paar dingen zijn nog wel te redden, maar alles zit onder de rook”, zegt de man. “Maar mijn vrouw en ik zijn ongedeerd. Daar ben ik al blij om.”