Beweging.net pusht CD&V richting regering zonder N-VA

Beweging.net, de christelijke werknemersbeweging, steunt een federale regeringscoalitie die achter een sociale aanpak van zowel de klimaatproblematiek als een terugdringing van het overheidstekort staat. Dat heeft voorzitter Peter Wouters donderdag verklaard op een nieuwjaarsreceptie. De christendemocraten en de socialistische en groene families “hebben daarbij een streepje voor”, aldus Wouters.

“Partijen die het sociaal overleg en de plaats van het klimaat in een regeeraakkoord centraal willen plaatsen, krijgen onze steun. In het verleden zijn het de christendemocraten, de socialistische en de groene families geweest die dit hebben verdedigd”, aldus Wouters. “Zij hebben een streepje voor”.

Die drie politieke families beschikken samen echter niet over een meerderheid in de Kamer. Ze komen negen zetels tekort. Over wie nog in zo’n coalitie zou moeten aantreden, wil Wouters zich niet uitspreken. Voorlopig laat CD&V de N-VA niet los voor het vormen van een nieuwe regering. Een expliciete oproep van Beweging.net aan CD&V om dat wel te doen, kwam er niet. “Wij zijn niet per se tegen N-VA”, aldus Wouters daarover.

Klimaatplan

De christelijke arbeidersbeweging wil wel dat er een sociaal rechtvaardige aanpak komt om het overheidstekort terug te dringen. Idem voor een uitvoering van een klimaatplan. Zo’n sociale aanpak is alvast onvoldoende gevoerd bij de invoering van lage-emissiezones in Gent of Antwerpen, geeft hij als voorbeeld.

Voor Beweging.net is het daarom “absoluut noodzakelijk” dat diegenen die een regering willen vormen het belang begrijpen van het sociaal overleg. “Voor N-VA en Open VLD bleek dit sociaal overleg niet zo belangrijk, iets uit het verleden. Dat is niet zo verstandig”, aldus Wouters, verwijzend naar het beleid van de vorige Zweedse coalitie, die vaak op ramkoers lag met de vakbonden.

Beweging.net wil ook de banden versterken met de CD&V, traditioneel een partner van de christelijke arbeidersbeweging. “De voorbije vijf jaar verliep de relatie moeilijk”, erkent hij. “Maar we willen investeren in die relatie. Er kunnen verschillen zijn, maar aan de basis liggen vooral toch veel gelijkenissen”.