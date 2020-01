In dit Vlaams dorp trekken kinderen elk jaar met dode varkens naar de kerk: “Het helpt tegen de pest. Heb jij hier al pest gezien?”

Anzegem -

Ja, mijnheer, er zijn nog vrome katholieken. Zo zot zijn ze in Ingooigem van hun patroonheilige Sint-Antonius – Toontje met zijn zwijntje – dat ze voor zijn glorie elk jaar hun kinderen de straat opsturen, zoals afgelopen ­zondag. Met dode varkens en hun ­afgehakte hoofden. In processie, gehuld in puntkapgewaden. Curieus gezicht? Ja, maar Toontje geeft de boeren in de plaats wél een goeie oogst. En hij ­geneest zona en voorkomt de pest.