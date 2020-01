Tv-maker Joris Hessels (39) bouwt een nieuw leven op met vriendin Evelien (34): “Af en toe denk ik: dit halen we nooit”

Gent -

Heerlijk warme televisie, in de schaduw van dat spuuglelijke viaduct. Dat is Gentbrugge, waarin tv-maker Joris Hessels (39) een nieuw leven opbouwt met zijn vriendin Evelien De Paepe (34) en hun nieuw samengesteld gezin. Dat leven van hen, dat is vooral: veel bordjes in de lucht houden, met vier kinderen. Soms vallen, ook. En recht krabbelen en weer doorgaan. “Af en toe denk ik: dit halen we nooit.”