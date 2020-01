Nieuw onderzoek naar Joëlle Milquet voor beïnvloeding van getuigen

Er loopt bij het parket van Brussel sinds het eerste trimester van 2018 een gerechtelijk informatieonderzoek betreffende Joëlle Milquet. Het parket van Brussel bevestigde donderdagavond een bericht van Le Vif/L’Express. Dit onderzoek is gericht op feiten die worden gekwalificeerd als “verbale of schriftelijke bedreigingen met bevel, intimidatie en gebruik voor criminele doeleinden van informatie verkregen in het kader van toegang tot een onderzoeksdossier”, preciseert het parket, dat verdere commentaar weigert in het belang van het onderzoek.

Dit nieuwe onderzoek houdt volgens Le Vif/L’Express verband met het nog steeds lopende onderzoek bij het parket-generaal van Brussel tegen Joëlle Milquet. Ter herinnering: de gewezen voorzitter van cdH wordt ervan verdacht in 2014 kabinetmedewerkers te hebben aangetrokken, toen ze minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier was, die in werkelijkheid aan haar verkiezingscampagne waren toegewezen. In 2015 werd ze in verdenking gesteld en gedwongen ontslag te nemen als minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Joëlle Milquet wordt nu verdacht van het beïnvloeden van getuigen. Ze zou naar verluidt druk hebben uitgeoefend op verschillende van haar ex-medewerkers die door justitie zijn gehoord in het kader van het onderzoek van het parket-generaal. Milquet betwist dat volgens het weekblad. Het onderzoek lijkt naar het einde van 2019 echt te zijn begonnen met het verhoor van meerdere personen, aldus Le Vif/L’Express.

